岸田秀さん「ものぐさ精神分析」などの著作で知られ、独自の「唯幻論」を唱えた思想家で和光大名誉教授の岸田秀（きしだ・しゅう）さんが25日、老衰のため死去した。92歳。香川県出身。葬儀は近親者で行う。少年期に幻覚など神経症状に苦しんだ経験を踏まえて心理学を志し、1956年に早稲田大を卒業後、同大大学院を経てフランスに留学。ストラスブール大で精神分析を学んだ。帰国後、フロイトの精神分析学を基に「唯幻論」を