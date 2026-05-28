◇インターリーグレッドソックス8―0ブレーブス（2026年5月27日ボストン）レッドソックスは27日（日本時間28日）、本拠でブレーブスと対戦し、投打のかみ合う勝利で連敗を4で止めた。吉田正尚外野手（32）は「5番・DH」で3戦連続のスタメン出場。猛攻の口火を切る安打で勝利に貢献した。4打数1安打で打率は.255となった。2回無死からの第1打席ではブレーブス先発・エルダーのカットボールを捉えられず、中飛に倒れたが第