見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の27日に放送された第43回の平均世帯視聴率が13・6％（関東地区）だったことが28日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第39回の15・0％。平均個人視聴率は7・7％だった。主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナ