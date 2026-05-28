アメリカ軍がイランの軍事施設に対して新たな攻撃を行ったと報道されました。ロイター通信は27日、アメリカ軍が現地時間の夜にイランの軍事施設に対して新たに空爆を行ったと報道しました。アメリカの当局者の話として伝えたもので、ホルムズ海峡でのアメリカ軍や民間の船舶の航行に「脅威を与えている」と判断した施設を攻撃の対象にしたということです。また、アメリカ軍はイランの複数の無人機も撃墜したとしています。「CBSテ