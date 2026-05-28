AKB48から派生した音楽ユニットDiVA（ディーバ）に所属したダンサーでモデル、気象予報士の資格も持つ粕谷聡子（40）が28日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。粕谷は「5月7日、第二子となる女の子を出産しました」と報告。「2496gで生まれてきてくれた小さな赤ちゃん呼吸のサポートが必要で、約2週間NICUで頑張ってくれていました。NICUにいる間は手を握る事しか出来なかったので、早く抱っ