足が不自由といった移動に不安を持つ人でも安心して観光を楽しんでもらおうと、三重県鳥羽市で免許なしで運転できる電動車いすのレンタルサービスが始まるのを前に、27日、試乗会が開かれました。鳥羽市の鳥羽一番街でバリアフリーの旅行案内などを行う伊勢志摩バリアフリーツアーセンターと、近距離用の移動手段などの開発を行う東京都の企業WHILLが共同で行うもので、29日金曜日からセンター内で、ウィルが手がけた折りたたみ式