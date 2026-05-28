5月27日は「世界カワウソの日」です。カワウソの生態や置かれている現状について知ってもらおうという体験型イベントが、いま三重県伊勢市にある水族館「伊勢シーパラダイス」で行われています。「世界カワウソの日」は、気候変動や密輸などによって絶滅の危機にある野生のカワウソの現状や生態を知ってもらおうと、イギリスの自然保護団体「国際カワウソ生存基金」が制定したものです。「世界カワウソの日」となった5月最終日の水