今年1月に行われた津市の市議会議員選挙で、有権者にプリペイドカードを渡し投票を依頼したとして、公職選挙法違反の罪に問われていた元市議に対して津地方裁判所は27日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。公職選挙法違反の罪に問われていたのは、津市の元市議会議員長谷川正被告（68）です。起訴状などによりますと、長谷川被告は今年1月に行われた津市の市議会議員選挙で、有権者の自宅などを訪れ1枚1000円のプリペイド