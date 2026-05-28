私はセリナ。夫イッペイ、娘ランとの3人暮らしをしています。ランはもうすぐ10歳、子どもが成長するのは早いものです。来月には誕生日がくるので素敵な1日にしてあげたいと考えています。しかし残念ながらイッペイは、娘のランにあまり興味がありません。私がどんな計画を立てたとしても、いつも考えるのは自分のことばかり。きっと今回も面倒だとか言われて却下されてしまうのでしょう。私が頭を悩ませていると、ランが私にあるこ