近年、短時間で気軽に楽しめるショート動画は、大人だけでなく子どもにとっても身近なコンテンツとなっています。一方で、注意力の低下などを懸念する研究もあり、その影響についてはさまざまな議論が続いているようです。こうした背景を受け、ママスタセレクトでは「子どもにショート動画を見せていますか？」というアンケートを実施しました。現代の子育ての環境下で、ママたちはショート動画とどのように向き合っているのでしょ