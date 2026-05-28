＜ショップライトLPGA事前情報◇27日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞今週の米女子ツアーは、年間で2試合しかない3日間大会が29日に開幕する。日本勢は8人が出場する。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】渋野、原も同期2018年のプロテスト合格者はタレント揃い日本勢の先陣を切るのは馬場咲希で、日本時間29日の午後9時20分に10番からスタートする。その後、午後9