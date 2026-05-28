5月28日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 低気圧は九州の東に離れていますが、湿った空気の影響で、まだ雨が残りそうです。霧雨のような弱い雨が降っている所もあります。1日曇りの予想で、ところどころで雨が降る見込みです。お出かけには傘を持っていた方がよさそうです。 明日の天気 明日は曇りのち晴れの予想で、天気は回復となりそうです。朝の通勤・