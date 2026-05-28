スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「進撃パラドックス」が28日に登場した。新たな収録カードが発表された。【画像】めっちゃ強い！テツノカイナなど『ポケポケ』新パックの収録カード「進撃パラドックス」は、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するコライドン、ミライドンをはじめとする「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つパラド