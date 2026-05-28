２７日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、芸人たちが「コネ」を使って芸能人の知り合いと一緒にネタを披露。ベテラン芸人が思いも掛けない場所から登場し、有吉弘行も膝から崩れ落ちた。高級外車・テスラのショールームに登場したのはタイムマシーン３号。山本浩司が車を見ていると、関太が「うちの所属タレントがいなくなっちゃって。見かけませんでしたか？」とショールームの店員に聞いた。「見てません」と言われ