太りにくい体作りにコンビニでも手軽に手に入るおすすめアイテムとは プロテインバーは活用すべき 体にとって必要不可欠な栄養素「たんぱく質」。糖質を控えめにしているときは特に意識して摂取することが、太りにくい体づくりに欠かせません。※掲載の情報は2021年8月現在の編集部調べによるものです。価格はすべて税込み表示です。 ●糖質ちょいオフ中は積極的にたんぱく質摂取をたんぱく質は炭水化物、脂質と並ぶ、