野手が無関心の進塁も野選になる！ プロ野球の公式記録では、走者一塁で、一塁手がベースを離れて守り、かつ走者がスタートしてもキャッチャーが送球しなかった場合、盗塁を記録せず、フィルダースチョイスとしている。 出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)