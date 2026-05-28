ドル円159.59円、4月末来高値更新米がイラン軍事施設を攻撃 米軍が新たにイランの軍事施設を空爆したとロイターが報じている。衝突懸念で有事のドル買いが広がっている。 ドル円は159.59円まで上昇、きのうの高値159.58円を上回り4月30日以来の高値を更新。ユーロドルとポンドドルはきのうの安値を割り込んでいる。時間外でNY原油は上げ幅を拡大、NY金は下げに転じている。米株は上げを帳消し。 ただ、値動