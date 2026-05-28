トランプ米大統領は、サウジアラビアやカタールなどそのほかの湾岸諸国がアブラハム合意に参加しない限り、イランとの戦争終結に向けた合意に署名すべきかどうか確信が持てないと述べた。イラン戦争の終結をちらつかせて、中東各国にアブラハム合意に引き入れようとしている。 アブラハム合意とは、イスラエルとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、およびバーレーンの間で締結された国交正常化の合意で、イスラ