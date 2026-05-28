「ＳｎｏｗＭａｎ」深澤辰哉が２８日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を休んだ。木曜ＭＣで同局の生野陽子アナウンサーが「深澤さんは、今日はグループ活動のためお休みです」と理由を発表した。これにＭＣで「バナナマン」設楽統は「お休みだ」とうなずいていた。