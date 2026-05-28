さわやかでエキゾチックな香りとほんのりスパイシーな余韻が特徴の「カルダモン」。生地に加えるだけでプロさながらの本格的な味わいに仕上げてくれます。その魅力を存分に生かした本格派スイーツレシピを、クックパッドアンバサダーの方々に教えてもらいました。ぜひ、おうちでパティスリーのような味わいを楽しんでくださいね。 ▼手土産にも映える「カルダモンドーナツ」 プロのアドバイスをもとに仕上げた本格ドーナツ。外は