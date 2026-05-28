ロッテ・石川柊太投手（34）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男の1歳誕生日を報告し、親子ショットを披露した。「べびるんの1歳の誕生日お誕生日当日は夜ごはんでおもてなしインスタとTikTokで調べて花束プレートとスマッシュケーキを作りました」と書き出すと、プレートとケーキのショットなどをアップ。「これはもう単に母の自己満です。笑手際よくないか