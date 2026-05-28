フランスのマクロン大統領は、保有する核兵器の抑止力＝「核の傘」をノルウェーにも拡大すると発表しました。マクロン大統領は27日、ノルウェーのストーレ首相とパリで会談し、フランスが保有する核兵器による抑止力＝「核の傘」にノルウェーが参加することで合意したと発表しました。これまでノルウェーを含めたNATO＝北大西洋条約機構の加盟国は、アメリカの核の抑止力に守られてきました。トランプ大統領がNATOからの離脱をちら