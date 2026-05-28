衆参両院の正副議長は「旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」に関し、必要があれば「一定年数ごと」に見直すとの検討条項に言及する方向だ。安定的な皇位継承策は引き続き議論すると付帯決議に盛り込むとの考えも示す。