衆参両院の正副議長が調整中の皇族数確保策の「立法府の総意」案の概要が判明した。「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」を基本的に妥当と指摘した。関係者が28日明らかにした。