俳優の杉浦太陽(45)が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。令和の子育てについて、持論を展開した。5人の父である杉浦が、インスタグラムで募集した子育ての悩みに対し「うちのルールで答えてみました」として子育て論を展開。その中で、「令和の時代、怒らない親が多すぎる」という意見が寄せられた。これに対し「そうかなぁ？これどこ見て判断してるの？」と異議を唱えた杉浦。その後すぐに「あっ外でね！」と、家