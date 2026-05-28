将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定戦が5月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と羽生善治九段（55）が午前10時に対局を開始した。藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を懸けた注目の一戦は、振り駒で羽生九段の先手番に決まった。【中継】伊藤二冠VS羽生九段 注目の挑戦者決定戦（生中継中）藤井王位への挑戦者を決める運命の一戦。紅組優勝で王位獲