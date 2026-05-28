去年1年間の特殊詐欺などの被害額が過去最悪となる中、警察庁はきょう（28日）9つの金融機関と連携し、特殊詐欺などでだまし取られたカネの行方を速やかに追えるようにする新たな枠組みを始めることを公表しました。警察庁によりますと、去年1年間の特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は過去最悪のあわせて3200億円あまりで、依然として深刻な状況が続いています。特殊詐欺などの被害金は被害者が振り込みを行った口座に留