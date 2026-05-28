セーフィーが４日ぶりに反発している。２７日の取引終了後に、ウェアラブルクラウドカメラ「ＳａｆｉｅＰｏｃｋｅｔ２Ｗｉｄｅ」が、国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に追加登録されたと発表しており、好材料視されている。 「ＳａｆｉｅＰｏｃｋｅｔ２Ｗｉｄｅ」は、前方上下３６０度を広範囲に撮影できる超広角レンズを搭載し、従来の固定カメラや一般的なウェアラブルカメラでは難