ＦＵＪＩは続落も下値では押し目買い意欲が活発で底堅さを発揮している。４月以降５日移動平均線をサポートラインとする下値切り上げ波動を形成してきたが、直近は利益確定売りが顕在化し前日まで２営業日で５％強の調整を入れていた。きょうも同移動平均線を巡る攻防となっている。 ロボットソリューションを手掛け、表面実装機では世界トップシェアを誇り、業績も絶好調に推移している。ＡＩサーバ