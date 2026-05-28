ミナトホールディングスが４日ぶりに反発している。２７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を１０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３４％）、または３億５０００万円としており、取得期間は５月２８日から来年３月３１日まで。株主への利益還元やＭ＆Ａにおける活用、グループの取締役などに対して交付する譲渡制限付株式への充当、経営環境の変化に対応した機動