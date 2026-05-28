スパイダープラスが大幅続伸している。２７日の取引終了後に、インフォマートと資本・業務提携に係る契約を締結したと発表したことが好感されている。 ５月２９日を受渡期日として、インフォＭＴはスパイダーの伊藤謙自社長から１８０万株を５億２３８０万円で取得し、議決権所有割合を５．０７％とする。インフォＭＴは現在、フード業界に続く新たな業界特化型のサービスとして「コンストラ