オエノンホールディングスは、長期ビジョンで掲げた「中核事業の競争力・収益力の強化」「新領域への挑戦」「ＥＳＧ経営の推進」といった３つの重要課題に取り組んでいる。 足もと業績は堅調で、１２日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は営業利益が前年同期比８１．９％増の１２億６７００万円で着地。焼酎やチューハイといった酒類の販売が伸びたほか、乳糖分解酵素「ラクタ&#