イーディーピーが一時ストップ高の水準となる１３９４円に買われた。同社は２７日の取引終了後、２インチウエハー製作用モザイク結晶の開発に成功したと発表。更に中期経営計画も公表し、２９年３月期に売上高を２０億８０００万円（２７年３月期見通し１１億円）、営業損益を１億９５００万円の黒字（同２億８３００万円の赤字）とする目標を掲げた。これらを材料視した買いが集まっている。 ＥＤ