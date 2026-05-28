ペイクラウドホールディングスは高い。２７日取引終了後、４月の月次業績報告を発表。取扱高は１２８７億円と、前年同月の１１８６億円と比べて増加した。累計ＩＤ数は２億３９００万（前月から約１７９万プラス）、累計店舗数は１３万４６０１店舗（同８０５店舗プラス）となった。良好な月次が好感されているようだ。 出所：MINKABU PRESS