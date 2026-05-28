午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８０７、値下がり銘柄数は６８８、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に建設、海運、倉庫・運輸、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは銀行、保険、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS