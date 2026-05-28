ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが堅調推移。８日に２６年９月期の業績・配当予想の増額修正と株式分割を発表した同社の株価は２１日に高値を形成した後騰勢が一服。利益確定売りに押される展開となっていた。前日に２５日移動平均線にタッチした後は、下げ渋りの展開。一部国内証券会社で日経平均構成銘柄の採用候補に挙げられているとあって、テクニカル的な節目で押し目買いに支えられる格好となっている。なお、