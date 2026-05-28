自覚症状がない段階から頸動脈の状態を把握することは、脳梗塞の予防において大切な取り組みです。この記事では、人間ドックや脳ドックにおける頸動脈エコー検査の位置づけや、どのような方が積極的な受診を検討するとよいかを解説します。MRI・MRAとの組み合わせによる包括的なリスク評価についても紹介します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインク