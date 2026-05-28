レディエンス・メディカルは5月20日、「レディエイド セラムウォッシュ」（6,578円）を発売しました。■pH4.0に調整した弱酸性処方や美容成分73％配合を実現同商品は、デリケートゾーンを美容液で洗うという新発想から開発された美容液です。pH4.0に調整した弱酸性処方で洗うたびに肌環境を整えます。さらに、美容成分73％配合を実現。3種の幹細胞エキス、20種以上のプレミアム植物エキス、水性と油性の多層保湿で、多角的なケアや