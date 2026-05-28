エルソニックが運営するサンキューマートでは6月中旬より、サンリオのキャラクター「ハンギョドン」の限定アイテムを、全国の店舗にて発売します。5月22日からは、公式オンラインショップにて先行予約を受け付けています。■ブルーを基調とした全18アイテム今回は、「ハンギョドン」とその友達である“さゆり”や“イタロー”が一緒に登場するコミック風のデザインと、ブルーを基調とした涼しげなカラーリングを採用した全18アイテ