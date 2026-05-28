鉄結会はこのほど、過去1年以内に海やプールに行った経験のある20代〜40代の男女300人を対象に実施した「水着姿の肌悩み調査」の結果を発表しました。調査期間は4月20日〜29日。■背中の悩みで多いのは「ニキビ・ニキビ跡」まず、水着姿になるとき、最も気になる肌悩みがある部位について聞いたところ、67.3％が「背中」と回答しました。背中の肌悩みで最も気になるものについて尋ねると、「ニキビ・ニキビ跡」が62.3％で最多でし