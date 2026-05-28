2026−27シーズンもプレミアリーグから欧州大会に9チームが出場することが決定した。27日、同リーグ公式サイトが伝えている。27日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）決勝で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがラージョ・バジェカーノに1−0で勝利。UEFA（欧州サッカー連盟）主要大会初出場で初優勝を飾ったクリスタル・パレスは、ECL創設5年目にして、ウェストハム（2023年）、チェルシー（2025年）に続いて