【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46四期生の楽曲「We got your back」が、5月28日より配信スタートした。 ■困難に立ち向かい、前に進み続ける姿を描くエモーショナルな楽曲 「We got your back」は、6月10日にリリースされる櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される。 今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「W