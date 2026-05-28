【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特別映像が解禁。そして、映画のサブタイトルが「メトロポリスを駆け抜けろ！」となることが発表された。 ■織田裕二演じる青島俊作が “捜査一課”へ 1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリー