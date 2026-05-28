28日10時現在の日経平均株価は前日比151.07円（0.23％）高の6万5150.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は807、値下がりは688、変わらずは66。 日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を86.99円押し上げている。次いでファストリ が69.19円、太陽誘電 が52.96円、村田製 が47.23円、イビデン が24.14円と続く。 マイナス寄与度は142.4円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、豊田通商 が22.73円、ソニ