独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは27日、中国の出国制限が民間企業の人工知能（AI）人材にまで拡大したとする記事を掲載した。ブルームバーグやロイター、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道として伝えたところによると、中国政府は、電子商取引大手の阿里巴巴（アリババ）やAI新興企業の深度求索（ディープシーク）など自国の民間企業に勤務するAI分野の主要な人材に対し、出国前に関係当局の承認を得なければならないと規