在フィリピン中国大使館の季凌鵬報道官は5月27日、フィリピンの法執行部門が最近になり中国公民を頻繁に拘束していることについて立場を表明しました。フィリピン側に厳重に抗議したとのことです。季報道官は、「中国側はフィリピンの軍や法執行部門が最近、しきりに中国公民を拘束していることに重大な関心を持っている」と説明しました。在フィリピン中国大使館はすべての事件において、フィリピン側にただちに厳重に抗議し、フ