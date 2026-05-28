「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が28日までに自身のインスタグラムを更新。自宅がリフォーム中であることを明かした。「毎日暑くて一足早く短パンはきました！」とスタジオでの赤のブラウスに白のショートパンツ姿を公開した。「この日も楽しく収録でした今日は対談のお仕事元気に毎日お仕事出来るのは幸せだね〜」とつづった。「そして実は今部屋のリフォーム中でして毎日少しずつ