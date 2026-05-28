【北京共同】北朝鮮外務省の報道官は28日、日米豪印の協力枠組み「クアッド」が外相会合の共同声明で北朝鮮の完全な非核化を求めたことについて、朝鮮中央通信を通じて反発した。核・ミサイル開発は合法的な自衛権の行使で、非核化に応じることは「永遠にない」と主張した。声明に重要鉱物の供給網強化が盛り込まれたことで「安全保障の概念を経済分野に拡大した」とし、米主導の「排他的で対決的」な対外戦略を進めているとも