大阪市議会で２７日に可決された「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の設置議案を巡っては、地域政党・大阪維新の会以外の主な会派が全て反対に回った。区割りなどの制度案作りに向け、６月にも具体的な議論がスタートする見通しだが、不参加を表明した会派もある。拍手とヤジ２７日の市議会本会議では、採決に先立ち、五つの会派が討論に臨んだ。維新は「『副首都』として力を発揮する上で、都構想は有力な選択肢だ」と主