プロ野球・巨人の田中将大投手が、28日のソフトバンク戦先発へ向け「しっかり勝てるように。勝利につながる投球ができれば」と意気込みました。田中投手はここまで7試合に先発し3勝2敗、防御率2.72。直近21日ヤクルト戦は立ち上がりに2点を失うなど4回3失点で、自身2連敗となりました。対ソフトバンクは通算20勝9敗と好相性。しかしこのデータを聞いた田中投手は「大半が渡米前の勝ち星(07~13年:16勝、21~23年:4勝)で、日本に戻っ